獨/北投超人氣「炸彈蔥油餅」 父載兒來買售完秒爆哭

台北北投除了溫泉聲名遠播之外，更匯集不少傳統美食。北投中和街上，有攤超人氣炸彈蔥油餅，手工獨門韓式泡菜口味，更是鄉親們的最愛。宋老闆接受《中時新聞網》訪問，透露有爸爸載小孩來買，聽到賣完了直接秒爆哭；甚至有客人捧場到一個月天天來報到。

餅皮在油鍋裡自然膨脹畫面，讓人覺得療癒。(照片/游定剛 拍攝)

餅皮在油鍋裡，被炸得吱吱作響，受熱後會自然膨脹像顆熱氣球般，讓人看了覺得很療癒。入夜後的中和街，路旁不起眼的餐車，排隊人潮絡繹不絕，為得就是吃上那一口，外酥脆、內有嚼勁的蔥油餅。

麵皮受熱水蒸氣蒸發後，在油鍋裡會自然膨脹。(照片/游定剛 拍攝)

現年38歲的宋老闆，本身是個韓國華僑，從事韓國料理主廚有10多年經驗，早年在基隆廟口做生意，婚後有了孩子便轉型，友人傳授蔥油餅製作方法、再漸漸改良，因緣際會下在北投路邊開始賣蔥油餅。創業雖僅4年多的時間，不過，獨門手工的韓式泡菜口味，已成為鄉親熱門選擇。不過有件事令宋老闆印象深刻，有名爸爸騎車帶小孩來買，聽到賣完了，後座的兒子馬上秒爆哭，看在為人父的宋老闆眼裡，表示當時心都揪在一塊了。

北投炸彈蔥油餅，外酥內有嚼勁，深獲不少在地人喜愛。(照片/游定剛 拍攝)

被問到好吃的秘訣，宋老闆不藏私的表示，油溫大約210度，但因麵皮受熱快，水蒸氣蒸發後就會膨脹，表皮呈現金黃色就可起鍋，接著，一旁再打顆蛋、放入青蔥，最後再結合餅皮，就大功告成了。

北投炸彈蔥油餅不起眼餐車，卻有不平凡的口味。(照片/游定剛 拍攝)

一步一腳印，在地用心經營，宋老闆夫妻倆感謝顧客們支持與肯定。老闆也透露，麵皮皆是手工製作，每天數量有限，會拚命的做出來，盡量讓大家都買得到，不希望看到客人失望的眼神。

宋老闆擔任韓式料理主廚有10多年的經驗。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)