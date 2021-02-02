1名從選秀節目出道的莊姓女歌手，1日晚間因與姊姊吵架，而後又被父親打了兩巴掌，認為父親偏心，前往醫院驗傷後，又到警局通報家暴案，但莊女未對父親提告，事後也前往親友家暫住，北市家暴中心將就此案進行訪查，並詢問莊女是否要申請保護令。
據指出，莊女1日與姊姊因細故吵架，事後遭父親打了兩巴掌，她一時氣憤奪而門出，先到醫院驗傷，後又在友人陪同下，前往警局通報家暴案件。
警方獲報後將案件轉送北市家暴中心，並詢問莊女是否要提出家暴或是傷害告訴，但莊女表示對方是自己父親，她只是想留存紀錄，並沒有要提告後離去。
據了解，莊女是選秀節目出道的歌手，參賽時演唱的歌曲，在youtube有50萬的點閱率，事後經唱片公司培訓3年，曾經發行單曲，她曾在訪問時表示，會踏上演藝路，其實有受到喜歡唱歌的父親影響。
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(中時 )
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