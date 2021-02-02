雲林縣虎尾鎮農會選舉風波再起！繼去年底理事長丁榮義將總幹事黃鈺惠考績打0分後，2日再暴發黃鈺惠指控丁榮義違法認定理監事候選人資格，雙方各說各話，雲林縣政府農業處強調，將待會議紀錄送到縣政府後再予查核釐清。

黃鈺惠2日與8名農會理事參選人舉行記者會，指控丁榮義違反理監事候選人資格審查規定與程序，丁以未檢附「農業用地使用證明書」、「農田設施不符合規定」等理由，讓不是他所屬陣營的參選人無法通過資格審核。

雲林縣虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠（圖）控訴理事長丁榮義，違法認定理監事候選人資格。（張朝欣攝）

黃鈺惠表示，支持她的理事參選人有10人，上個月26日舉行理監事候選人資格審查委員會，結果有8人未通過資格審核，其理由是資格「有疑慮」，而非審查委員會規定的「合格」與「不合格」；支持丁榮義的理事參選人包含丁本身共9人則全數通過。

黃鈺惠說，丁榮義1日再舉行資格審查委員會，針對「有疑慮」的參選人重新審查，但並未讓「有疑慮」的參選人提出說明，也不管資格審查委員會7人小組中有人建議需詳加討論，就認定這些「有疑慮」的人喪失資格，並逕自在現場進行理事候選人號碼抽籤程序。

丁榮義則發出聲明稿指出，農會理監事資格審查委員會皆為合議制，黃鈺惠身為總幹事，對於農會法的相關規定本應詳細了解，未料黃總幹事在此次審查會竟百般阻撓，令他深表遺憾。

丁榮義強調相關公務人員依法行政本是公務員的責任，卻遭黃總幹事指控行政不公，純屬子虛烏有，盼黃總幹事知法，依法行政，切莫一意孤行、貽笑大方。

(中時 )