手機越來越貴，手機保單的保費也跟著提高。金管會2日公告，2020年行動裝置保單（大部分是手機投保）新簽單件數共179.1萬件，僅較前一年成長0.67％，但簽單保費近36.39億元，卻較前一年增加逾13億元，增幅近58％。

行動裝置保險可承保手機、平板電腦等，若不慎進水、摔壞螢幕、被車輾壞等意外，保單可給付維修費用，若無法維修則理賠相關置換新手機的費用；早期是各電信業者銷售新手機時，會跟消費者推薦手機保固方案，再由電信業者跟產險公司投保手機維修責任保險，保險局從2018年開始推動個人化保單，讓消費者明確了解保單內容。

保險局2日公布，2018年行動裝置保單上路第一年，共銷售107萬7,990件，簽單保費6億2,633萬元，2019年第二年時共銷售177萬9千多件，比2018年增加了65％，保費有23.04億元，增加了16.77億元的保費，成長達268％。

2020年則有179.1萬件，件數僅增加1.2萬件，增幅僅0.67％，但簽單保費36億3,877萬元，成長幅度達57.96％。

件數增加不多，保險局解釋，可能是大部分的民眾不會年年都換讓手機，且換新手機的人未必投保，至於保費為何成長幅度遠高於件數，即是新手機售價拉高，保費也會跟著提高。

由於蘋果每年都在下半年出款新手機，因此手機保險很明顯都是下半年保費比上半年多，而2020年下半年，手機保險增加77.4萬張，保費卻增加20.5億元，創手機保險上路以來，保費增加最多的半年。

保險局亦統計，若以保費計算，2020年手機保險第一名是新安東京海上，即是與遠傳電信合作的產險公司，第二名富邦產險，即承保台灣大哥大的保單，第三名是承保中華電信、亞太電信與台灣之星的美商安達產險。

(工商 )