去年台東某高職遭霸凌學生，學習綜合格鬥，身心都變得更強壯。（莊哲權攝）

去年台東某高職遭霸凌學生，學習綜合格鬥，身心都變得更強壯。（莊哲權攝）

去年台東某高職遭霸凌學生，學習綜合格鬥，身心都變得更強壯。（莊哲權攝）

台東縣某高職去年10月發生校園霸凌事件，被霸凌的游姓學生，參加運動俱樂部提供的免費格鬥教學課程，3個月下來，身體和心理變得更強壯，游生說，希望有力量保護自己及身邊的人，但絕不會「以暴制暴」。

游姓高一學生，去年10月初被另1名強壯的同學揮拳毆打，還飛椅砸頭，教室內學生起哄、訕笑，甚至拍下影片配樂上傳臉書，游父不滿校方處置，向縣議員林參天陳情時一度哽咽。

不過現在的游生已走過霸凌的陰影，不再是當時畏縮模樣，在健身房格鬥專用八角房內與教練演練巴西柔術，戰鬥力旺盛。

游生透過縣議黃治維介紹，參加運動俱樂部綜合格鬥課程，3個月來瘦了5公斤，不僅體能變好，思想也更成熟，身體跟心理都變得更強壯，如果再回到當時遭霸凌的情境，會盡量用不傷對方的方式來壓制，他說，學習格鬥技能保護自己，也保護身邊的人不受傷害。

「力量是用來守護身邊的人」，台東海盜運動俱樂部負責人李熾星說，根據研究，學格鬥技的孩子霸凌人機率跟被霸凌機率都會降低，看到社會上層出不窮的霸凌事件，非常痛心，因此他們決定站出來反校園霸凌，無償提供格鬥防身術課程、法律諮詢等服務。

李熾星強調，格鬥訓練不是要以暴制暴，而是要正確傳授武德，合理使用防身術及如何應對霸凌事件，正確使用所擁有的力量。

游生學習綜合格鬥，主攻巴西柔術，3個月下來肢體協調好很多，體態也有改變，也更有自信，游父說，兒子以前是不愛運動的「弱雞」，如今脫胎換骨，家長也可以放心讓小孩在此快樂學習、成長。

(中時 )