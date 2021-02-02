又到草莓盛產季，連鎖茶飲店有鑑於天氣轉熱，紛紛推出新品，茶飲品牌霜江茶行，應景推出鮮「嫩草莓青」特別選用新鮮大湖草莓，搭配私房草莓熬醬增添甜美風味；而TEATOP則推出新品「日月莓好」及「焦糖美莓」，新品上市特別捐5萬元提貨券給南投家扶中心，把冬日裏的小確幸分享給受扶助的孩子。
雙江茶行推出新品「鮮嫩草莓青」，指定使用新鮮大湖草莓，搭配私房草莓熬醬增添甜美風味，以清爽青茶做為搭配，口感微甜清新。配合新品上市自2月8日到2月底推出新品雙杯99元的甜蜜優惠價，陪大家一起喜氣過新年、甜蜜過情人節。
TEATOP此次推出新品「日月莓好」及「焦糖美莓」是透過日本獨家鮮凍技術，全程在無菌室作業，並以低溫-200度的急速鎖住養分在低溫送至門店，讓水果解凍後依舊新鮮水分不流失；TEATOP執行長楊國珍執行長本身是南投人，更是南投家扶中心委員，有鑑於台灣草莓價格偏高，弱勢孩子要吃到草莓是奢侈的享受，因而在推出新品之際，也決定透過捐贈讓南投家扶的兒童和青少年不受價格約束，到TEATOP門市就可以輕鬆吃到草莓鮮果粒。
楊國珍表示，有鑑於近期疫情有點緊張，這次除捐贈提貨券，也同步捐出醫療級口罩給南投家扶中心，此外在TEATOP全省門市只要購買草莓新品兩杯即送醫療級口罩。
(中時 )
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