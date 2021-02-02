國民黨臉書粉專發文。(摘自國民黨臉書)

國民黨電商中心推出飛行夾克，遭民進黨網路社群中心主任范綱皓在臉書批評「學2019年的民進黨發行『飛行夾克』」，引發國民黨猛烈反擊，范綱皓昨(1)也日在臉書公開道歉。對此，宅神朱學恒先是吐槽民進黨有年齡歧視，並狂酸民進黨婦女部及青年部，「再度陷入昏迷狀態」。

對於范綱皓在臉書上的發文，國民黨痛批，用28歲女性對比50歲女性，明示「50歲是阿姨」，暗示代言效果不如「28歲女性」，這就是標準的年齡歧視。而國民黨主張年齡絕非定義一個人能力的依據，年長一樣能為公眾服務，不需要民進黨來定義，並反嗆「今天民進黨的發言就是撕裂世代的鐵證！」

對此，朱學恒今(2日)在臉書上表示，「嗯嗯，找兩個政二代來拍照代表民進黨重視年輕人」，直指民進黨找來代言飛行夾克的立委賴品妤，以及甫當選台北市黨部主委吳怡農。他並指出，其中一個政二代要出來選台北市黨部主委，但是自己還沒有投票資格，然後所有人都紛紛讓位呢，「好威的年輕人啊！」

朱學恒更開酸民進黨，也長成了當年想要打倒的靠派系血統決定一切的樣子了，「真是讓人好欣慰唷！學國民黨學得真好！」最後，他也不忘揶揄民進黨婦女部和青年部，「再度陷入昏迷狀態」。

網友們也留言回應，「民進黨告訴我們，只要背景夠力，就算是年輕人也是很有前途的」、「聽說人長大後通常都會變成自己小時候討厭的那種人」、「年輕人還是會買單的，因為他們是民進黨」。

嗯嗯，找兩個政二代來拍照代表民進黨重視年輕人。 其中一個政二代要出來選台北市黨部主委，但是自己還沒有投票資格，然後所有人都紛紛讓位呢，好威的年輕人啊！ 民進黨也長成了當年想要打倒的靠派系血統決定一切的樣子了啊，真是讓人好欣慰唷！學國民黨學得真好！ 民進黨婦女部 民進黨青年部 ．．．再度陷入昏迷狀態．．． 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年2月1日 星期一

(中時新聞網)