台北市政府產業發展局長期致力於推動新創產業發展，提升青年創業動能，2日與ATCC攜手，為「第十九屆全國大專院校商業個案大賽」揭開序幕。

產業局指出，活動正式邁入19屆，迄今已與國內外逾百大知名品牌企業進行議題合作，累積共有來自全國140多所大專院校，逾3萬5千名青年學子報名參加，是目前全國最大的商業實戰競賽。

第19屆ATCC特別邀請家樂福、新光人壽、台灣大哥大、GASE科技部全球事務與科學發展中心、桃園市政府青年局與中央大學尤努斯社會企業中心等知名品牌企業和公部門參與議題合作，各議題合作夥伴分別以各種最貼近產業發展趨勢、公共議題關懷且最具創新思維的議題，邀請青年學子組隊提出創意方案，發想新的商業模式並兼顧社會公益。

記者會現場除議題合作夥伴代表蒞臨外，更邀請到第 17 屆全國冠軍 Solidity 團隊分享成功代表所屬企業奪冠的心得與收穫。

產業發展局長林崇傑表示，從2015年起就和ATCC合作，期待透過產、官、學、媒多方努力，打造台北市成為青年創業的首選城市。

此外，他表示，北市產業局為創造新經濟成長動能，鼓勵青年創新創業，更特別設立[email protected]創業服務辦公室，整合94項中央及26項地方創業資源，輔導申請台北市各項獎勵補助及融資貸款，提供全方位的創業諮詢服務。

「第十九屆ATCC全國大專院校商業個案大賽」已正式啟動，報名截止至2月22日中午12：00，另也將在 3／6 、3／7 、3／20於台大博雅教學館與普通教學館、福華文教會館、台大新體育館，舉行盛大的議題 Workshop、開幕典禮暨高峰論壇、ATCC 實戰工作坊及ATCC Camp企畫大綱賽，現場提供參賽學子觀摩體驗、學習交流與合作挑戰的絕佳產學溝通互動機會。

(中時 )