緬甸政府發生軍事政變，金管會也緊盯設於緬甸的台資銀行狀況。金管會銀行局副局長黃光熙2日指出，台資銀行目前在緬有3家分行、12家代表人辦事處，共有員工94人，目前人員皆安好，2月2日也已恢復正常營業。

黃光熙指出，緬甸政府2月1日發生軍事政變，當地銀行協會1日早上宣布，緬甸各大銀行全部暫停營業，3家台資銀行在緬甸仰光設分行者，包括玉山銀、兆豐銀和國泰世華銀，都已暫停關閉分行對外營業，不過，緬甸央行已要求各家銀行（當地及外資）2月2日都恢復正常上班。

黃光熙表示，台資銀行目前在緬甸共有3家分行、12家代表人辦事處、員工94人、人員安好。

據銀行局統計，玉山銀行的仰光分行營運狀況如下：2020年12月資產總合達101.84億元、淨值為29.93億元、2020年稅前獲利1.2億元；兆豐銀行則是2021年1月7日才開業、國泰世華銀行也是今年1月8日才開業，目前營運正常，金管會將持續關切海外設點。

(工商 )