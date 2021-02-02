今年的情人節落在大年初三，為了讓闔家團圓、沒辦法及時歡度兩人時光的天下有情人相約過節，台北晶華酒店特別將一天的節日延長為一整個月的浪漫，自2月14日至3月14日推出「拍拖情人月」，與亞洲最大的交友APP－Paktor拍拖合作，凡於APP上配對成功的佳偶，即可於每日晚間6點至8點在二樓上庭酒廊享有全系列飲品買一送一的優惠，晚間8點至10點則可以前往ROBINS牛排屋或鐵板燒，享有餐點全面升等為海陸雙饗宴的禮遇，晶華祭出雙重甜蜜驚喜，為有情人們的幸福加溫。

同時，晶華酒店也推出「香氛情人月」幸福住房專案，每晚6,800元起即可入住大班樓層的雅逸居套房，除可享有雙人大班廊禮遇外，也可以使用「拍拖情人月」的雙重驚喜。2月14日情人節晚間於ROBINS牛排屋與鐵板規劃有多款以頂級食材入饌的「邱比特饗宴」。此外，超人氣自助餐廳柏麗廳更自2月14日起至3月14日連續一個月推出「Ladys Month」，晚間8點以後入內用餐的女性賓客均可享有餐價5折的優惠。

來自新加坡的Paktor拍拖交友APP成立於2013年，主要的服務是為未婚男女提供精準的配對服務，在亞洲各主要國家擁有極高的市占率，近年來更積極的開拓並深耕台灣市場，活躍的用戶人數超過600萬人。Paktor拍拖希望透過最新配對的科技演算技術，以有效、安全保障個資不外流的方式，讓用戶輕鬆簡單的找到想認識的人，並在無壓力的情況下遇到擁有共同興趣與意願的新朋友，開創一段有意義的友誼關係。晶華酒店首次與Paktor拍拖合作，期望可以增加與年輕族群的互動。「拍拖情人月」優惠則需於APP上配對成功，透過事前預訂此優惠方案，並於現場出示雙方配對證明，方可使用優惠。

為迎接甜蜜節日的到來，晶華點心房主廚也悉心烘焙出多款糕點應景，包括色彩繽紛的草莓優格蛋糕，底層是以香草麵糰所製成的塔皮，疊上以新鮮優格加入草莓果醬製成的餡料，再抹上帶有微酸口感的蜜桃果餡，最後綴上愛心造型慕斯與各式新鮮莓果而成，搶眼吸睛的甜蜜外觀融合著清甜不膩的美妙滋味，在味蕾上交織出浪漫的交響曲。造型俏皮吸睛的愛心蘋果派則是先將麵糰包裹奶油後進行桿勻和疊合的步驟，再於千層麵糰中夾入以新鮮蘋果、糖、奶油製成的蘋果餡烘焙而成，酥脆甜蜜的口感，像極了愛情。另有嘗來扎實有嚼勁的心型佛卡夏，主廚揉入迷迭香、鹽與橄欖油調味，送入烤箱烘烤至外表金黃油亮，讓人味覺與視覺同感驚喜，上述糕點每款200元起。

2月14日西洋情人節當晚，位於台北晶華酒店2樓的ROBINS牛排屋與鐵板燒推出精緻浪漫的「邱比特饗宴」，ROBINS牛排屋豐盛的套餐內容包括沙拉吧、鴨肝．雪茄捲．堅果、鱈場蟹．伯那西醬．莧菜籽、九孔鮑．鵪鶉蛋．火腿高湯、明蝦．蘆筍．煙燻魚汁、主菜可選擇日本和牛沙朗、海明威牛肉菲力、或是伊比利豬，餐後搭配主廚特製的情人節限定甜點與咖啡或茶。

ROBINS鐵板燒精彩的情人節套餐菜色有：鱈場蟹布蕾．海膽、太平洋甘鯛．法式酸豆冷醬、蛤蜊湯．番紅花、鹽蒸鮑魚．花椒醬，與太平洋龍蝦．完熟番茄，主菜可選擇美國頂級肋眼牛排．黑松露、美國頂極菲力．黑松露、西班牙伊比利豚上蓋肉．黑松露、港獲鮮魚．北海道干貝．黑松露、XO醬炒飯，搭配情人節限定甜點與咖啡或茶，上述套餐每人4,500元起。

位於晶華酒店一樓、擁有超高人氣的自助餐廳柏麗廳也沒有在西洋情人節的活動中缺席，2月14日起至3月14日連續一個月推出「Ladys Month」，凡於晚間8點以後入席的女性賓客，皆可享有餐價5折的優惠。

豐盛美味的糕點與燭光晚餐之外，晶華酒店客房部也為情人節堆疊出甜蜜的氛圍，2月14日至3月14日推出「香氛情人月」住房專案，戀人們可以入住大班樓層雅逸居客房二天一夜、享受大班Lounge服務、豐盛的自助式早餐二客，另會隨房附贈應景情人浪漫布置，以及「拍拖情人月」雙重甜蜜升等優惠，上述內容浪漫豐美的住房專案，超值專案價格為6,800元起。

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