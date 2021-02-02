戴愛玲為慰勞身邊辛苦的同事、工作人員，日前特地舉辦「2021牛轉乾坤 愛玲感謝祭」，霸氣準備近80份禮物、美食，粗估花費數十萬元，禮物品項十分豐富，有高額現金獎、合照簽名專輯，及紅酒禮盒、知名品牌香氛蠟燭與精品小短夾等，再加上遠從屏東部落送來的戴媽媽親釀小米酒，開心跟同事一起分享母親的愛心。

戴愛玲自認酒量不佳，從沒喝過媽媽的小米酒，卻透露喝過的人都會桃花運大開，笑稱今年要「開喝」為自己添桃花，期待：「唱了這麼多年的『對的人』，也常常壓軸演出，我的桃花也該『壓軸登場』了吧。」現場抽現金獎時，戴愛玲開玩笑表示想要安排懲罰，「讓你們扭個屁股、唱首歌，我知道你們比較想拿到錢，但其實我的吻也不錯。」

農曆佳節將到來，戴愛玲過年會回到部落與家人相聚，預計跟朋友一同在部落露營，還會號召部落中的親朋好友舉辦「戴愛玲歌唱大賽」PK歌藝，向來大方的她，同趁比賽期間包紅包給參賽親友，「如果同事們想再拿到我的紅包，可能要多練練，不然你們連村莊的大門都不可以進來。」

(中時 )