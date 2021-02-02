從「超級星光大道」第一屆出道、有「星光小公主」之稱的正妹歌手李宣榕，時隔13年推出首張專輯《好好》，如今年節將近，來到「樸樹咖啡」擔任一日店長，也不忘推廣臺北市庇護工場的春節禮盒，除了手工美食外，還有防疫最需要的手工皂，因數量有限，呼籲民眾要買要快。

在年節倒數前，樸樹咖啡1月29日邀請到李宣榕擔任一日店長，與廣大的粉絲介紹樸樹咖啡特有的咖啡香，從磨豆到沖泡，跟著樸樹咖啡員工，一步步沖泡出香氣濃郁的美味咖啡。

「庇護工場禮盒很讚！」李宣榕開心表示，第一次擔任一日店長，感覺真的非常新鮮有趣，除了透露自己是咖啡控外，她也藉此機會，大推北市庇護工場的產品，包括咖啡包、手工蛋捲、天然食材的健康食品，以及防疫最需要的手工皂禮盒。

李宣榕說，這些產品絕對禁得起消費者的考驗，且材料都經過嚴選，有全家團圓必定要有的小點心食品，也有長輩們喜歡實用性高的產品，「各種物超所值」，歡迎大家熱情選購，用行動支持北市庇護工場。

北市勞動局長陳信瑜表示，北市庇護工場近幾年都有推出春節禮盒，今年推出「幸福聚」以及「福相伴」兩款禮盒，內容物豐富多元，去年11月剛上市時，就受到許多民眾的詢問，目前「春節禮盒組」已銷售一空。

她強調，其他的工場還是有推出不同的限定禮盒，數量有限，請各位民眾要買要快，有興趣的民眾，可播打訂購專線，馬上行動。

(中時 )