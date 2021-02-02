【政新鮮】罷免陳柏惟行動ING 他怒轟：唾棄荒腔走板

第十屆立委2月1日屆滿1週年，依選罷法已可對立委發動罷免，台中海線地方人發起罷免陳怕惟「刪Q行動」，對此台中市議員羅廷瑋接受《中時新聞網》訪談，唾棄陳柏惟的言論荒腔走板，當初自己發出豪語要關中火一天，結果當選後才發現做不到，去年院會審查萊豬時，還大言不慚叫囂要1打35個國民黨立委，不希望這樣子的民意代表一直在立法院出現。

羅廷瑋強調，陳柏惟是得了便宜還賣乖，除了投下同意票支持美國萊豬進口，還不斷的在網路上幫美國豬肉講話，甚至說出「瘋好吃」的言論，就是這樣才讓越來越多的民眾對他的表現感到不滿，羅廷瑋也氣憤表示，「居然還說自己是因為太台才被罷免，號稱最台的陳柏惟，怎麼會去幫助美國宣傳呢？」，希望爾後他能更加謹言慎行。

罷免陳柏惟「刪Q總部」在提議領銜人「阿文」與市議員羅廷瑋、立仁里里長鄭伯其於沙鹿宣告成立。(陳淑娥攝)

羅廷瑋也提到，「刪Q」總部昨（1日）成立之後，他也陸陸續續接到很多的電話，還有不是該選區的民眾都打來關心，從旁觀察他也發現鄉親簽連署書的情況非常熱絡，認為第一階段罷免門檻應該很快就可達成。

(中時新聞網)