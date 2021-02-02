中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，擁有甜美外形、火辣身材，是許多男粉絲心中的啦啦隊女神，常在網上分享生活點滴的她，近日曬出錄影前後的狀態對比照，搞怪露出崩壞表情，尤其低胸上衣幾乎快炸出雙峰，讓粉絲看了激動直呼太兇。

巫苡萱在IG貼出兩張照片，特別標示「上班了」、「下班了」，並補充寫下：「到底什麼搞的我虛脫..？」只見第一張照片的她，還露出甜美笑容，沒想到下一張就做出翻白眼、吐舌的崩壞表情，相當搞怪，看來是錄影一整天累壞了。

巫苡萱深V快炸出雙球辣爆。（圖／翻攝自IG）

有趣的是，粉絲似乎更喜歡巫苡萱的崩壞照，紛紛買單留言「第二張讚讚讚」、「下班鏘了」、「第二張可以」、「表情母湯喔」、「太可愛了吧，怎麼連鬼臉都這樣可愛」。

此外，照片還有另一個大亮點，就是巫苡萱穿著細肩帶上衣，胸前大開深V的設計，讓她渾圓巨乳全都露，I字深溝一覽無遺，超兇畫面讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

巫苡萱下班做出崩壞表情，逗笑粉絲。（圖／翻攝自IG）

擁有天使臉孔魔鬼身材的巫苡萱，曾在IG曬爆乳床照時被酸民諷「除了賣奶還是賣奶」，釣出她親自回應對方：「謝謝你的關注，我會更努力讓你不會只看到我的奶，希望你能真的活得開心，去做真的對自己有意義的事情」，最後不忘嗆：「我決定封鎖你了 因為你完全沒有品德，我的世界很美好，不需要有你的存在」。

(中時新聞網)