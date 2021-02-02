綜合陸媒報導，大陸電商企業百度正在江浙滬地區大舉招攬造車的人才，加快造車進程。百度回應稱，正組建智能汽車公司，各方面進展順利。

報導稱，多間獵頭公司正在為百度在江浙滬地區招攬造車人才，招攬對象主要是內容傳播、市場公關、商務等非造車技術相關職位，另還包括總監、副總監等中層職位，合資公司極有可能設在上海。

百度在1月11日正式宣布將組建智慧汽車公司，以整車製造商的身份進軍汽車行業，吉利控股集團將成為新公司的戰略合作夥伴。當時百度稱，該汽車公司獨立於母公司體系，保持自主運營；同時百度將人工智慧、Apollo自動駕駛、小度車載、百度地圖等核心技術全面賦能汽車公司，支援其快速成長。

據稱，百度計畫打造的智慧汽車合資公司，百度約占51％的股權，吉利占49％。此一公司將面向乘用車市場，著眼於智能汽車的設計研發、生產製造、銷售服務全產業鏈。

(工商 )