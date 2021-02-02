2021西洋情人節適逢農曆假期，為今年春節假期更添幸福氛圍！台北君悅酒店即日起延續浪漫至白色情人節當月，3月31日前預訂「情人放閃」全包式住宿方案，含浪漫客房佈置、早午餐、延遲退房禮遇及餐飲8折、Spa指定療程5折等優惠，每人每晚3,200元起；還有食尚情侶不容錯過的寶艾西餐廳、Ziga Zaga情人節大餐及Baguette禮品烘焙坊由冠軍甜點主廚精心設計的浪漫甜點贈禮，邀民眾盡享節慶限定的專屬禮遇。

即日起至3月31日，於台北君悅官網預訂「情人放閃」專案，輸入代碼20LOVE享多重浪漫優惠，含浪漫鮮花一束及客房佈置、翌日房內享用五星主廚特製晨曦早午餐、下午二時延後退房、館內餐廳消費8折（不適用宴會廳、酒水、一樓Baguette禮品烘焙坊）、Oasis Spa 90分鐘以上療程5折（需提前預約）及迎賓水果，每晚6,400元起，可累積凱悅天地會員點數，亦適用台北加碼GO千元旅遊補助。

台北君悅寶艾西餐廳2月14日情人節由主廚羅偉洲精心設計，獻上五道式豪華海陸饗宴，華麗菜色囊括鮮剖生蠔佐魚子醬、法式鴨肝與北海道大干貝及智利胡椒奶油風味帝王蟹腿，主菜則可任選爐烤黑金威靈頓公爵式海爐．龍蝦慕斯或日本馬糞海膽菲力牛排，搭配餐後精緻甜點茶飲，每位3,680元+10％，品享法式饗宴的絕美驚豔。

喜愛繽紛義式餐點的饕家們，則可預訂Ziga Zaga推出的「義饗狂野」情人套餐（每位2,680元+10％），廚藝團隊推出潮味十足的創意菜色，包含烤帕瑪森布蕾及三瓜串、風乾瑞可達起司、蘋果紅蘿蔔濃湯、海味燉飯，主菜則可選擇炭烤牛小排或香料烤剝皮魚佐西西里燴蔬菜等豐盛美味。2月12-14日期間，凡預訂Ziga Zaga或寶艾西餐廳任一套餐，加價1,314元即享「愛．無限」千層蛋糕加購優惠。

台北君悅Baguette禮品．烘焙坊，由冠軍甜點主廚陳建佑以甜蜜粉紅泡泡為靈感，推出兩款情人節限定甜蜜好禮：「胭脂紅巧克力」（720元/9入），選用濃度64％法芙娜巧克力，包覆法國進口草莓果泥與覆盆莓果泥，雙重酸甜滋味交織，傳遞心意贈禮首選；另一款「愛．無限」千層蛋糕 (1,600元/7吋)，手法費工繁複，甜點團隊堅持當日製作草莓口味的法式薄皮，與法國草莓奶油內餡堆疊交織成35層吸睛的愛心造型蛋糕體，外層則以頂級法芙娜草莓巧克力及粉紅大理石巧克包覆妝點，酸香適口的美味驚豔。

(工商 )