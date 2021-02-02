為配合大陸昆山高新技術產業開發區進行規劃，冠軍(1806)2日代子公司信益陶瓷（中國）公告，昆山廠將進行政策性搬遷；冠軍指出，預計處分利益人民幣2.49億元（約新台幣10.75億元）。
信益陶瓷昆山廠坐落於昆山市玉山鎮元豐路，土地使用權面積200,000平方公尺，房屋建築面積88,775.78平方公尺。
冠軍指出，根據和昆山高新技術產業開發區，「昆山高新區房屋徵收服務事務所有限公司」所簽的政策性搬遷協議書中，包括地面建築物、裝修及附屬物、搬遷獎勵、企業停產停業補償、搬遷費補償及員工經濟補償等，交易總金額共人民幣4.52億元。
由於昆山廠在搬遷期間，有無法拆遷的設備損失、設備存貨運輸搬遷及重置費、其他與搬遷相關費用及相關稅負將會陸續發生，扣掉這些費用，冠軍指出，預計處分利益人民幣2.49億元(約新台幣10.75億元)。
(工商 )
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