全球晶片大缺貨，許多汽車大廠被迫減產，導致日本、美國、德國政府接連向台灣求救，因此，經濟部訂本周五（5日）上午舉行第一場台美產業視訊會議，屆時美國政府官員、台灣經濟部長及台積電等台灣半導體廠主管，將開會商討車用晶片供應事宜，預料美方會要求台廠擴大供應車用晶片給美廠。但日媒指出，要台廠只優先提供晶片給美廠，恐有實際上的困難。

《日本經濟新聞》報導，台灣當局及台積電等台灣主要廠商將在2月5日（美國時間2月4日）與美國政府官員舉行臨時會議、討論目前嚴重缺貨的車用晶片的供應事宜。

至於這次的會議的形式，將以線上視訊的方式召開，台灣方面的與會人士包含經濟部長王美花、台積電及聯發科等半導體廠主管，美方將有政府高官出席。

報導指出，福特（Ford）、通用（GM）等美國車廠近來因晶片嚴重短缺，而被迫全球各地都要進行減產，因此預料在這次的會議上，美國將會強烈要求台灣企業擴大供應晶片給該國車廠，但由於除了美國外，日本及德國政府也已向台灣請求協助，加上台灣的工廠稼動率皆已達到100%，因此，就實際情形來看，要優先只供應給車用、或是優先供應給美國車廠恐難辦到。

(中時新聞網)