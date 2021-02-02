義大利上星期五做了一個決定，將禁止向沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國出售武器，原因是2國介入葉門內戰甚多，義大利希望以武器禁運，使葉門戰火能夠稍微平息。

防衛交流(Defence Talk)報導，義大利外交部長路易吉·迪·馬歐（Luigi Di Maio）表示：「今天，我宣布義大利政府撤銷向沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國出口武器，包括飛彈、炸彈和飛機授權...這是我們認為一個負責任國家應有的作為，對我們來說，尊重人權是重要的承諾。」

他並沒有提到葉門內戰，但是他曾經在2019年7月，提過「應想辦法停止當地的衝突。」

義大利國內的一個主張和平與裁軍的運動組織，相當肯定國會的決議，該組織說「這一決定有高度歷史意義，將取消提供12700多種武器訂單。」

該組織說：「這(決定)中止了義大利製造的千枚武器殺死平民的可能性，絕對有助於無辜的平民。」

至2019年，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國在義大利武器出口市場列表上，分別排名第10位和第11位，對沙烏地阿拉伯的出口額為1.28億美元，而阿拉伯聯合大公國的出口額為1.08億美元，可見數量龐大。

葉門內戰已經打了超過5年，盤据首都沙那的胡塞組織，與遷移到亞丁的政府長期對峙，沙烏地阿拉伯支持的是亞丁政府，經常派飛機與戰車攻打胡塞陣營，但是戰爭最大的受害者是平民，內戰已造成上萬人的死亡。

2019年，幾個歐盟國家不再向沙烏地阿拉伯提供武器，希望雙方能用戰爭以外的方法解決衝突。

(中時新聞網)