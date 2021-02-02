嘉市火車站前科技執法，汽車行經行人穿越道未停讓行人先行亦是取締重點。（嘉義市警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉市火車站前，中山路與林森西路口、中山路與中正路口科技執法全天候蒐證取締。（嘉義市警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市警察局近期力行科技執法，1日嘉市火車站前，中山路與林森西路口、中山路與中正路口科技執法上路首日，蒐證違規車輛就有205件，以闖紅燈143件最多，另違規迴轉、超速、未停讓行人先行等違規行為在攝影機全天候蒐證取締下亦無所遁形。

市警局在中山路與林森西路口、中山路與中正路口各設置1套多元違規取締系統，該設備除原有超速、闖紅燈照相取締功能外，更配置有球型攝影機，可針對違規迴轉及汽機車不停讓行人等違規行為全天候蒐證取締，1日正式啟用，首日蒐證違規車輛計205件，闖紅燈143件、違規迴轉33件、超速24件、汽車行經行人穿越道未停讓行人先行5件。

市警局表示，統計該二處路口在2020年12月底設置完成測試至2021年1月31日止，測試期間每日違規平均為592件，但1日執法首日蒐證違規車輛205件，已明顯減少387件，降低幅度65.3％。

市警局指出，雖違規情況有明顯降低，但還是有部分民眾疏忽或心存僥倖違規，再次提醒民眾行經路口應減速慢行及多停讓行人，以營造更安全的用路環境；另不停讓行人先行的蒐證取締認定原則，是以汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內，及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，請民眾注意遵守。

市警察局局長黃建榮表示，110年農曆春節連續假期將自2月10日起至2月16日止為期7天，預估春節連假期間將有龐大返鄉或旅遊人、車潮，尤其中山路、林森東(西)路、吳鳳北路、民族路及文化路等道路、嘉義交流道及旅遊景點周邊路段易發生車多壅塞現象，呼籲民眾配合警方交通指揮及疏導，防疫期間亦請民眾保持社交距離，佩戴口罩、勤洗手，確保快樂出門、平安回家。

(中時 )