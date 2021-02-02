全球疫情未歇、國人保健意識提升之際，旅遊電商易飛網集團昨（2/1）日宣布跨足健康產業，旗下子公司飛買家股份有限公司將與亞洲生化科技股份有限公司結盟，共同推廣諾貝爾獎得主穆拉德博士研發的一氧化氮保健食品，盼將健康新知導入觀光產業，為寶島台灣守護國人健康，為旅遊業自救轉型創新案例。

力抗疫情寒冬，旅遊產業紛力拼轉型，易飛網集團董事長周育蔚指出，易飛網集團擁有良好營運體質，集團過往致力於打造多元且便利的旅遊體驗，如今旗下子公司飛買家秉持「健康活著才能旅遊人生」的信念，將於旅遊中導入健康保健新知，獨家經銷諾貝爾獎得主穆拉德博士的一氧化氮保健食品，涵蓋健康保健、銀髮樂活、兩性親密及呵護明眸等四大系列產品，盼為健康民生產業注入新動能，並推升國內生醫健康產業再升級。

穆拉德博士即為發現一氧化氮功效的第一人，也因此獲得1998年諾貝爾獎，被譽為「一氧化氮之父」。亞洲生化科技股份有限公司董事長陳振興表示，本次授權飛買家獨家經銷穆拉德博士的「循利通」、「穩好行」、「挺有力」、「視麗清」等四項一氧化氮保健食品，係一將健康新知結合觀光的全新實踐，期待飛買家能化身「穆拉德健康大使」，透過旅遊產業的推介與整合，將一氧化氮養身法觸及更多消費者。

飛買家股份有限公司經銷一氧化氮保健食品僅是與亞洲生化科技股份有限公司合作的第一步，看好亞洲生化的研發能量，未來雙方合作的產品類別多元，可能擴及時下最夯的防疫神器、居家環境用品等，加深立足健康產業的根基，預估近期內就會向外界公布。

(工商 )