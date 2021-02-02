無黨籍高市議員黃捷面臨從政生涯最大壓力。(取自黃捷臉書)

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案投票將於6日舉行，挺捷、罷捷雙方人馬進行最後衝刺。資深媒體人陳鳳馨昨(1日)在政論節目中曝光身邊的鳳山鄉親，原本對於罷免黃捷案其實都沒有什麼討論，但在桃園市前議員王浩宇罷免案通過後，幾個聊天群組突然變得很熱鬧，「他們(鄉親)有被激勵」。

陳鳳馨1日在政論節目《國民大會》中談論罷免案，現在大眾對於罷免案有分為針對人和事的部分，其中民眾對於罷免王浩宇、台灣基進立委陳柏惟，「說穿了就是針對人」，因他們不斷刺激另一方極端意見，逼迫另一方全部抓狂，連中間偏藍、不是極藍的民眾都受不了。

至於，立委吳思瑤、黃捷被罷免，陳鳳馨認為民眾就是比較針對事情，像是萊豬進口這件事引發憤怒，但她也說，罷免黃捷確實困難度比王浩宇高非常的多，且非常有意思的是，在罷王案還沒投票通過之前，很多她住在鳳山區的同學、鄰居們在聊天室群組，對罷捷這件事情都相當安靜，但當罷免王浩宇成功後，她就發現有幾個群組「變得很熱鬧」。

陳鳳馨直言，「他們(鄉親)是有被激勵、動員起來，所以黃捷案在王浩宇罷免案後面，對她不利，不過，罷免黃捷困難度仍是非常高，因為鳳山區屬綠大於藍的選區，藍軍相對來講是勢單力薄。」

另外，無黨籍高雄市議員黃捷罷免案6日投票，公辦電視說明會已於1月底舉行，當天罹癌的罷捷領銜人劉辰芳最後一刻抱病出席，首輪發言數度哽咽落淚，批黃捷在瘦肉精零檢出表決時「落跑」，但因身體不適，僅發言6分鐘就離開會場；黃捷除反駁罷免理由外，更細數2年問政成績、許多實質進展，希望罷免團體理性討論，非進行不實抹黑。

(中時新聞網)