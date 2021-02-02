被封為「抖音女神」的正妹網紅西紅柿ovo（本名：景娜），憑著精湛的仿妝技巧與厭世高顏質走紅，社群網站吸引超過80萬粉絲追隨。然而西紅柿ovo近日卻遭昔日的閨蜜開撕「網上現實雙面人」恐怖一面，甚至曝光她修圖前後對比照，差別之大震驚大批粉絲，直呼這不是P圖已經是畫皮了！

西紅柿ovo近日慘遭閨蜜曝光多張她修圖前後對比照，痛批西紅柿「網上現實雙面人」，不僅連影片都能P圖，個性也是人前人後一個樣，「她和我裝姐妹情深，各種人設，背後轉頭講所有人壞話，和她見過的，都被她背地裡罵過」更爆料西紅柿ovo是1996年出生，今年25歲，「誰粉絲多就蹭別人熱度，還說別人蹭她！」

西紅柿ovo爆紅照片，美到不像人。(取自抖音)

西紅柿ovo修圖前的照片曝光，也讓大批粉絲驚呆了，震撼她P圖技術已達出神入化境界，「詐騙！是詐騙吧」、「照片看得出來高P，但是沒想到能照騙到這種程度…」、「聽說是影片截圖一張張P，然後再連起來」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 看了這個原圖，我覺得誰都能做網紅」。

閨蜜手撕西紅柿ovo修圖前真面目。(取自微博)

西紅柿ovo被讚嘆修圖技巧出神入化。(取自微博)

西紅柿ovo不只被昔日閨蜜開撕，連前男友也發文爆料分手後慘遭西紅柿ovo各種造謠威脅，還說兩人當初在網上相識，西紅柿ovo自稱身高165公分體重40多公斤，卻要他買X、XL衣服送她，讓他內心相當疑惑。

西紅柿ovo修圖前後差很大。(取自微博)

直到與西紅柿ovo見了面，前男友才發現她本人身高155公分，但體重至少有55公斤以上，感嘆自己先前看西紅柿ovo修圖，那個熟練的手法彷彿出生就開始練的。

不過西紅柿ovo對於友人接連爆料，則高EQ的回應：「我看大家都在崇拜我的修圖風格，給大家放幾張板模，P完了直接艾特我來批作業。」還透露考慮開堂P圖課教大家，抗壓力超強大。

(中時新聞網)