台中盛唐中醫診所院長呂世明以禁藥硃砂調劑造成28名患者鉛中毒，遭台中市醫懲會決議撤銷其醫師執照。呂世明2日至衛福部陳情，哭訴撤照等於判死刑，患者林美雲聞訊出面痛斥，呂世明違法使用禁藥，造成多名患者不可回復傷害，無資格再任醫師，不要用眼淚糊模焦點。

林美雲出示醫師的診斷書，證明她的「軸突神經」因鉛中毒神經病變，也說明她因此下肢無力，行動都需先生攙扶。她指出，硃砂本是禁藥，呂世明卻仍使用，不該現在告訴別人他很無辜。

她也說，呂世明去年6月向欣隆藥業進硃砂後，欣隆給了他鉛丹，呂世明沒能力審核辨別硃砂和鉛丹嗎？且這是嚴重的疏失。另，呂世明聲稱有20人和他達成和解，但林美雲表示，就她所知，呂的病人仍有26人並未與他和解。因為呂世明僅願意退回醫藥費，卻不願為產生的後果負責。她為了排毒光打解毒針就花了50幾萬元，療程還未結束，且她每天都賴有人攙扶和照顧，這些損失該誰負責？

日前台中市醫懲會決議廢除呂世明醫師證書，並請衛福部執行，而呂世明及其委任律師2日特別到衛福部向衛福部長陳時中陳情，直言自己行醫20年從未害過人，廢照等於判他死刑，盼陳時中可勿因輿論壓力趕盡殺絕。

(中時 )