由耐斯集團投資的松田崗園區2月2日與蒙古國駐台代表簽訂合約，成立台灣蒙古國文化推展協會，松田崗也轉型為蒙古渡假村，園區內有原汁原味蒙古包、相關文化體驗等，十分吸睛。

蒙古國面積約台灣的44倍大，地廣人稀，擁有獨特的蒙古文化風情，董事長洪厚民長期旅居蒙古國，是曾榮獲蒙古國總統頒贈勳章的銀行實業家，因而促成合作契機。蒙古國駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處的代表羅札亞說，非常樂見雙方簽訂合作協議，並成立台灣蒙古國文化推展協會。

松田崗代表新高山休閒育樂（股）公司董事長洪厚民與蒙古國駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處羅札亞代表簽訂合作協議，由嘉義縣長翁章梁及鄉長何嘉恒見證。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

松田崗代表新高山休閒育樂（股）公司董事長洪厚民與蒙古國駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處羅札亞代表簽訂合作協議，由嘉義縣長翁章梁及鄉長何嘉恒見證。

洪厚民指出，目前園區共有20座豪華蒙古包，值得一提的是，這些蒙古包建造的過程完全採用傳統蒙古包打造工法，並請在台灣的蒙古人來搭建，既通風、採光，又防寒、防潮，充分體現了遊牧民族的生活。洪厚民強調，協會成立後會致力推動蒙古天然養生餐美食，建構蒙古射箭場、打靶場等，朝蒙古渡假村的目標邁進。

縣長翁章梁說，今天由新高山休閒育樂公司與蒙古國駐台代表處進行蒙古國文化園區簽約儀式，為園區蒙古文化交流與各項發展揭開序幕，未來觀光遊樂業正式營運後，期許這裡將成為國內獨具特色的觀光遊樂園區，成為國內重要的蒙古文化交流基地，進一步帶動民雄及嘉義周邊地區觀光與經濟發展。

(中時 )