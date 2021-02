台灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs)今(2)日在全球AI頂級會議Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI)發表「AI全曲生成技術」,為全球第一個以AI譜寫完整曲子的研發成果,也是國內文創生態系催生國際級藝術科技的成功案例。

團隊成功開發出讓AI生成好聽的、且原創的流行鋼琴演奏全曲,突破過去僅能生成音樂片段的模型。加上演算法的創新,一首3至4分鐘的曲子,只需要不到半分鐘即可創作完成,很適合應用於需要即興創作、或即時人機互動的場景,有機會幫助文創產業拓展新藍海市場。

Taiwan AI Labs曾在2017年向齊柏林致敬,利用AI搭配無人機學習齊柏林的選景運鏡與調色,創造全世界第一個AI無人機自動選景運鏡影片。

台灣人工智慧實驗室創辦人、文策院未來內容小組召集人杜奕瑾指出,文創藝術領域對於新科技的擴散速度為晚期接受者,因此在過去我們頻頻看到科技成為文創產業的破壞式創新,原有的商業模式在很短時間被科技逼著走而崩解,例如CD唱片與線上串流音樂、傳統影視與直播關係。

也因此,文化部、文策院及台灣人工智慧實驗室合作,希望在AI狂潮來臨時,文創界能站在浪頭上。日前,Taiwan AI Labs與政府部門合作推動成立「台灣聯合學習產業聯盟」,在後疫情時代找出更多可能性,為文創產業打造跨域合作與創新的多元平台與機會,加速線下線上文化內容製作與呈現,激發新商業模式。

AAAI為全球AI研究最重要會議,各種與AI有關的研究都會匯集於此,AAAI表示,大會今年收到投稿多達9,034篇,為有史以來最高紀錄,經過全面且嚴格的審查,最終大會接受了1,692篇論文。

