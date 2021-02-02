郭采潔今（2日）推出全新單曲〈Never Let Me Go〉，宣示用愛撥開寒冬，邀請大家進入郭采潔的東方音樂夢。關於自己常被招黑，她淡然說：「大家開心就好，我做好自己本分並自重的事！」她也不忘關心疫情，分享防疫方式是「時刻警惕，但平常心」。即將邁入金牛年，想過個什麼樣的新年？郭采潔說：「平安的年。」

2020年是不安定的一年，大多時間都只能關在房內與自己作伴，郭采潔也不例外，她曾因此陷入焦慮、失眠，期間更經歷了一場輿論風暴，在自我治癒傷痛後，重新振作，開始思考與創作，並自創音樂廠牌「Nomad City Records」，秉持「讓電子律動講故事，讓無限靈感去遊牧」的宗旨，打開屬於自己的全新音樂版圖。郭采潔說：「音樂成了治癒我的一劑解藥，也期待著能用同樣的溫暖，安撫更多受傷的心靈！」

最新單曲〈Never Let Me Go〉走東方幽夢風，引用了清朝詩人張潮《幽夢影》中的經典詩詞「花不可以無蝶，山不可以無泉」，表達一種愛情觀念的歸宿。歌曲創作的另一個靈感概念，則是來自於奧斯卡大導演伍迪艾倫電影《解構哈利》（Deconstructing Harry），男主角在片中突然「失焦」，讓他呈現模棱兩可的狀態。郭采潔說，最開始，是在去年的5/20，為了給影片配樂，而有了demo，想以synth-pop、vaporwave 這樣緩拍律動的輕巧，去表達一種炙熱又稍縱即逝的愛的感受。

郭采潔這次全程參與《Vol.13-1986數羊》專輯製作，她非常珍視這次回歸樂壇，經常在社群發布自己新專輯的相關內容，有時是一段旋律，或者一則「手工影片」，從靈感、創意、拍攝到剪接，她都親自操刀，用手機的app製作而成。儘管影片只有數分鐘，但可能花費她熬夜一整晚，但她樂此不疲，「每經歷一個角色，都是一次抽絲剝繭，都能讓這個交集再擴大一點兒。」郭采潔的手工影片中有普普塗鴉、也常出現動物，有貓咪、金魚、乳牛和羊咩咩等，非常可愛。

郭采潔推出新歌〈Never Let Me Go〉。（NCR 遊牧城市提供）

郭采潔推出新歌〈Never Let Me Go〉。（NCR 遊牧城市提供）

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