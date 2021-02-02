新冠疫情看不到盡頭，台灣採購的疫苗何時到貨，沒人知道。國內3家生技業者中，後來居上的高端疫苗，已獲准進入第二期人體臨床試驗。《中時新聞網》記者去年底被抽中成為受測者，今前往台北榮總抽血，現場參與測試的人不多，一名女性表示，她真的很擔心被感染，有施打疫苗的機會，說什麼都要來試一下。

「我今天到醫院，一路上都沒有標示，照簡訊通知前往第三門診。」記者坦言，能成為全台2萬名獲邀受測的對象之一，心情相當興奮。到了現場，先由胸腔科主治醫師問診，聽呼吸、心跳後，轉往第二門診，由護理師進行說明後再抽血，「抽的量很多，我記得被抽了6管。」

記者表示，護理人員表明今天的抽血將作為能否進入下一階段的參考，若身體素質沒問題，預計小年夜前一天、2月9日正式施打實驗疫苗。護理師也分享了已參與第一期人體臨床試驗的狀況，「接種部位有點紅腫，後遺症會疲倦、嚴重一點的會頭痛，不過絕大部分人都OK。」

一名受測的女性表示，她朋友已打過高端一期，完全沒有不良反應，所以她很放心，「說真的，我很怕感染新冠肺炎，有機會提早打疫苗，當然要來試。」

高端疫苗的第二期人體臨床試驗，有一個機制叫做「雙盲機制」，分成2組，第1組接種真正的疫苗，約86%的人；剩下14%的人使用安慰劑（外型相同、不含有效成分的針劑，是0.5cc的生理食鹽水）。

接受測試者和研究人員在過程中，都不知道使用哪一種針劑，全憑機率決定。疫苗若研發成功，廠商會提供接種「安慰劑」的受測者施打真正的新冠疫苗。

(中時新聞網)