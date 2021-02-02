花團錦簇禮盒。（天成飯店集團提供）

首度將The Chapter Café「炙燒和牛頰牛肉麵」人氣料理升級為適合闔家享用的外帶常溫禮盒。（誠品行旅提供）

「桃林稻香‧年節禮盒」1980元。（大倉久和大飯店提供）

農曆春節腳步漸近，年節禮盒當道，受疫情影響所致，宅食及剪刀經濟正夯，外帶回家簡單覆熱，即可在家輕鬆品嘗。天成飯店集團、誠品行旅、台北大倉久和大飯店各自推出各式年節禮盒，傳統、創新的禮品內容皆受到民眾喜愛，其銷售成績成長2成。

天成飯店集團即日起至2月8日止，集團旗下飯店—台北天成大飯店、世貿國際會館及台北花園大酒店秉持著嚴選食材、精心挑選年節禮盒，包括「手作黃金X.O.醬禮盒」售價650元，鹹香兼具、滋味誘人；「花開富貴廣式肝臘腸禮盒」售價880元，嚴選的廣式臘味，口感豐富，好運長長久久；「花團錦簇禮盒」售價2280元，走春貴氣贈禮首選，內含烏魚子、肝臘腸、手作X.O.醬。

趁勢推出主廚私房燉湯「干貝金華火腿燉雞盅禮盒」，外帶價每盒1280元，禮盒內含干貝金華火腿燉雞、高湯包、扁尖筍等，以及「添福平安-豬腳麵線禮盒」外帶價每盒888元，禮盒內含1.6公斤豬腳帶蹄花、手工麵線，主廚團隊嚴選食材以冷凍熟食真空包呈現，溫潤私房燉湯簡單加熱可輕鬆上桌。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，農曆春節為台灣重要節慶，因此許多企業、民眾已著手準備年節送禮，天成飯店集團獻上多款年節禮盒，價位從好入手中價格到高端頂級禮盒，以滿足不同客層需求，為爭取企業訂單，預購提前開跑，零售部分則越接近農曆春節前越熱絡，大量訂單也提供30盒以上配送服務。

誠品行旅則推出「炙燒和牛頰牛肉麵︱賀歲禮盒」，即日起至2月5日開放預訂、每盒980元（4人份），此為The Chapter Café備受饕客推崇的人氣料理「炙燒和牛頰牛肉麵」做成外帶常溫禮盒，選用澳洲和牛最軟嫩、富膠質的臉頰肉，以炙燒手法帶出香氣，湯頭則經過大量蔬菜、牛骨與香料細滷慢熬，口感溫潤，禮盒內含炙燒和牛頰料理包與麵條，紅磚色禮盒設計增添喜氣，業者表示，客人一吃上癮、口碑推薦，業績較去年成長約1至2成。

大倉久和大飯店亦推出2款年節禮盒—「桃林稻香‧年節禮盒」1980元，內含：高雄一三九號富麗米1包或桃花林港式蘿蔔糕1條（2選1）、古早味綠豆椪4顆、桃花林至尊XO醬1罐、蓮蓉蛋黃酥1顆、鳳梨酥6顆；「富麗豐收好米茗茶‧年節禮盒」2500元，內含：久和精選烏龍茶1罐、高雄一三九號富麗米1包、蓮蓉蛋黃酥1顆、豆沙蛋黃酥2顆、XO醬蛋黃酥2顆、鳳梨酥6顆；即日起至2月5日前預購優惠9折。

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