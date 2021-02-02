資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，欲角逐黨主席，再掀參選黨主席資格話題。前總統馬英九晚間說明參選國民黨主席的法規，指前2年因避免人頭黨員，因此新增參選黨魁的候選人須有1年黨齡的規定，實際上，正常的黨主席選舉規定，只要求候選人須具有中央委員或中評委，至於適用的彈性由黨主席與中央委員會決定。

馬英九說，國民黨主席的選舉有兩項法規，首先是國民黨的黨章，而黨章對於選舉過程，是規定在黨主席選舉辦法裡面，根據黨主席選舉辦法，候選人資格是限於中央委員與中評委，但黨員須具有1年黨齡才能參與投票。

馬英九表示，不過，前2年因為參加黨主席補選的人選有6、7人之多，為了怕有人頭黨員，特別規定投票人要有1年的黨齡的規定，也適用於候選人，所以才會出現這樣情況。

馬英九指出，實際上，在原來正常的情況進行黨主席選舉，就只有要求候選人必須具有中央委員或中央評議委員的身分，因此法規的規定是如此，但是適用時有無彈性，應該由黨主席跟中央委員會去決定。

媒體詢問，外界質疑此案不該「因人設事」，馬英九說，這應該是黨的中常會決定，而不是由他在此提議。至於如何看待趙少康可能參選總統，馬表是，趙也沒有講得很明確，現在無法評論。

(中時 )