北機廠涵蓋都市土地跟非都市土地。（捷運局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園首條自辦興建的桃園捷運綠線，因曾爆發「點池成金」爭議，市府將原本北機廠用地，轉移到曾遭重金屬汙染、荒廢多時的滲眉埤及其周邊土地，其中12.19公頃非都市土地申請開發許可案，上周獲內政部區委會審議修正後通過，捷運工程局指出，預計4月協議價購。

負責提供捷運系統儲車、維修、調度及行控中心的捷運綠線北機廠，原址在南崁區都市計畫西北側的農業區，因私有土地佔91.78％、拆遷戶數多，又曾爆出前縣府官員炒作埤塘、「點池成金」爭議，市府重新檢視用地合理性，改定滲眉埤規畫為機廠用地。

捷運工程局長陳文德表示，在市都委會建議下，評估機廠位置的適當性、營運調度及工程的可行性，滲眉埤用地範圍內私有土地約17.94％，不用拆遷民宅，也可促進遭受重金屬汙染荒廢的土地活化再利用。

陳文德說，捷運北機廠土地面積15.34公頃，其中12.19公頃的非都市土地申請開發許可案，經過內政部區域計畫委員至現地勘查、以及去年11月24日專案小組會議初審，另外本來列為公告汙染場址的滲眉埤，環保局已完成整治，環境影響差異分析報告也於去年底環保署經同意備查，上周四獲內政部區委會審議修正後通過。

另外3.15公頃是在大園菓林地區的都市土地，都市計畫變更案也將排入內政部都委會審議，預計4月協議價購，預計2022年初完成徵收，讓捷運綠線工程順利進行。

(中時 )