線上影音平台「AMM亞洲心動娛樂」為歡慶登台元年，特別在2021年的大年初一播出大型製作的過年特別節目《牛轉乾坤好運到》，節目壓軸單元「亞洲心動演唱會」找來曾獲金曲獎最佳台語男歌手提名的綜藝大哥康康，與多次問鼎金曲獎的金曲歌王荒山亮、《超級星光大道 星光傳奇賽》的冠軍踢館魔王閻奕格，一起熱唱大年初一。康康首登網路大型節目，開場就表示相見恨晚，PUB出身的他有許多接地氣的笑話，過去礙於電視尺度無法說，到了網路讓他一次爆發，他笑稱「想講什麼就能講什麼」。

「亞洲心動演唱會」康康挑大樑，加上荒山亮、閻奕格演唱多首經典歌曲，讓大年初一過年特別節目星光十足。過去康康在電視綜藝節目上就笑果十足，不過他表示在PUB、演唱會等現場舞台可以講很多超尺度的內容，但過去因電視尺度講話要很小心，常常只能點到為止，或是不能播出，如今他很開心自己能夠跨足網路平台來演出，在網路他就可以暢所欲言，想講什麼就講什麼，笑稱是相見恨晚。

荒山亮（左）與康康（右）為演唱曲目合體排練一週。（AMM亞洲心動娛樂提供）

也因《牛轉乾坤好運到》為台灣與星馬聯合製作播出，閻奕格也藉由節目跟新加坡、馬來西亞的朋友拜年，本身就是新加坡人的閻奕格，也聊起在新加坡過年的「撈魚生」習俗，將七彩繽紛的食材與魚肉，逐一放到盤子上，每加一樣材料，就要說一句吉祥話。當所有材料加好後，圍桌的所有人就會拿起筷子，把所有材料撈（拌）在一起，口中要同時說「撈起撈起」，祈求來年風生水起。

金曲歌王荒山亮這次的演出，也做為迎接演唱會的暖身，跟康康合唱〈浪子回頭〉，兩人為了這首歌一起練唱了一週，訓練默契十足。《牛轉乾坤好運到》當中由新加坡名導梁志強親自執導的賀歲短劇也正式命名為「牛轉乾坤慶豐年」，希望觀眾一起在大年初一歡樂迎接牛年，另外，直播還有搶紅包的活動，可在AMM亞洲心動娛樂臉書粉專觀看，並下載AMMapp，邊看邊拿壓歲錢。

(中時新聞網)