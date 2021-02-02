今年是陳文成事件40週年，台大2日下午啟用陳文成事件紀念廣場，台大校長管中閔、陳文成博士紀念基金會董事長楊黃美幸、陳文成家屬代表戴憲明、台大研究生協會會長吳依潔、台大學生會會長楊子昂等人出席。管中閔表示，廣場的設立也提醒台灣堅持人權與民主，並期盼早日真相大白。

陳文成畢業於台大數學系，在美國拿到博士學位，積極資助民主運動，1981年返台探親，7月2日遭警備總部約談，7月3日被發現陳屍台大研究生圖書館旁，稱為「陳文成事件」。

2015年台大校務會議經學生及教師代表提案，決議將圖資系館、第一學生活動中心、綜合教學館間的廣場命名為「陳文成事件紀念廣場」，並為紀念廣場立牌。後續競圖活動由台大城鄉所林丹威、柯雅之、張彩燕校友的作品「空」獲選。

管中閔指出，陳文成事件震驚海內外，一名英姿勃發、關心台灣的年輕學者，生命卻結束在一片草坪上，造成家屬巨大傷痛，也喚醒台灣人民追求人權、自由、民主的意識，今天除了悼念校友陳文成，也提醒台灣記取教訓，堅持人權與民主，更期盼真相早日大白於天下，以告慰英靈。

楊黃美幸說，陳文成逝世後，真相解密困難重重，連基金會都不允許使用「陳文成」三字，希望國民黨能夠真誠反省錯誤。

台大學生會長楊子昂期許，紀念廣場能作為起點，讓白色恐怖時代受難的許多台大師生能夠重新被討論、重視。

(旺報 )