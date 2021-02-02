台南市安南區台江大道1日深夜傳出重大車禍，一輛自小客車疑因無照駕駛、超速又超載，失控偏移撞上對向路邊的塑膠工廠警衛室，車身嚴重扭曲，車上6人與1隻寵物狗皆傷重不治。據調查，事故車輛並非駕駛王男（22歲）所有，而是向友人裴男（21歲）借用，裴男2日供稱，自己不曉得王男沒有汽車駕照。

據了解，事故車輛車主為21歲裴姓男子，裴男2日凌晨知悉朋友噩耗後，搭車於下午抵達台南殯儀館，由檢察官親自製作筆錄。據調查，裴男是駕駛王男於台東工作時認識的朋友。今年1月份，裴男於台中購買二手車，因自己要回台東，因此將車輛借給王男使用，以供上班代步。

裴男表示，自己一直到2日凌晨4時，才知道王男出車禍，自己並不知悉王男使用車輛的情形，也不曉得王男於遊玩期間，將車子開去哪些地點。裴男供稱，該事故車輛上的6人，僅認識王男，且並不清楚王男是否有汽車駕照。

南市警三分局表示，依據《道路交通管理處罰條例》第21條相關規定，汽車所有人允許未領有駕駛執照之駕駛人駕駛其汽車者，除了可處新台幣6000元以上、1萬2000元以下罰鍰外，並記該汽車違規紀錄一次。針對裴男將車輛借給無汽車駕照的王男駕駛，警方釐清案況後，已針對違規行為依法製單舉發。

這起重大車禍發生於1日深夜11時許，王男駕駛自小客車搭載5名友人，沿安南區台江大道二段東往西方向行駛，於安南區台江大道二段201號前，疑因車速過快，車輛失控撞進對向工廠大門口，車體扭曲變形，造成車上駕駛及乘客共計6人，當場失去生命跡象，分送安南醫院、永康奇美醫院及成大醫院後，仍搶救無效均宣告死亡。

警方調查，6名死者分別是駕駛王男（22歲）、坐在右前座的魏女（20歲）、後座廖男（21歲）、16歲黃姓少女、16歲羅姓少女及18歲楊姓少年。

(中時 )