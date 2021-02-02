全球疫情持續嚴峻，外貿協會對外經貿推展行動不受限；貿協秘書長林芳苗與日本橫濱企業經營支援財團（IDEC）理事長菅井忠彥於上月22日簽署合作備忘錄（MOU），此次為雙方合作16年來首次採線上模式簽約，友好關係不為疫情所阻，雙方將持續進行臺日經貿交流、商品服務、展覽會議及人才培訓等多領域的合作。

貿協指出，IDEC為橫濱市政府指定支援橫濱市中小企業及新創企業之財團法人，與經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理的「ITI國企班」日語組學員赴日本企業4周研習活動，迄今已邁入第16年，亦有ITI多位畢業學員進入研習企業後就職，其中包括以水族館聞名的八景島、知名燒賣老店崎陽軒及傳遞九州最新資訊的西日本新聞社等。

林芳苗表示，IDEC協助「ITI國企班」學員於日本研習，有許多畢業學員任職駐臺日商，橫濱企業亦開始在臺設點。臺日雙方藉著研習活動搭起經濟交流的橋樑、促進經貿合作。

菅井忠彥則強調，日本研習的企業多對「ITI國企班」學員的表現予以肯定，期盼藉著MOU的締簽，持續擴大雙方的合作交流。

貿協國企班二年期日語組課程以經貿、語言雙主軸貫穿2年訓練。日語課程從基礎50音延伸至商務會話、簡報、書信等實務技巧，並結合日本經濟、地理等文化內容，培訓期間亦搭配商務英語和行銷、國貿及數位能力等課程。學員受訓1年半後便赴日研習，從拜訪客戶乃至行銷提案，更有學員至電視台研習，或參與數位媒體影像製作，研習內容多元豐富。

(工商 )