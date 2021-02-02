為迎接新年新氣象，台北大直英迪格酒店於2月4日（四）起至３月31日（三）止推出「新春福禮」住房專案，活動期間每次以標準費率入住加28元，除可獲得T.R Bar & Kitchen雙人活力早餐、免費升等一房型（高級客房升等豪華客房）、延遲退房等禮遇外，再直接加贈IHG會員2,000積分（約等同200美元之消費）與內含多種優惠券的「新春紅包」一個，現在規劃年後輕旅行，正是好時機。

台北大直英迪格酒店「新春福禮」專案最早可於２月５日（五）入住，最晚入住日為3月31日（三）；2月10至15日農曆春節不適用，且須由IHG官網預訂才可獲得額外會員積分2,000點。新春紅包內容物包括「早餐平日買一送一券」2張、「午後酒肉狂平日買一送一券」2張、「禮品店商品9折券」1張與「平日住宿券$2,699不含早」1張，效期至2021年6月30日。（2月10至15日農曆新年假期、228連假、清明連假、端午連假不適用；適用日期如各券記載。）

精打細算，想快速累積IHG會員積分的旅行家們，以「新春福禮」住房專案連續入住2晚，再加贈2,000積分；4,000積分一次入手。

(工商 )