二極體廠德微科技（3675）公告2021年1月自結合併營收為1.56億元、月成長8％、年成長29％。德微指出，1月營收貢獻主要來自遠端高階伺服器，及因歐美仍深陷疫情中，使得消費性市場商機（例如，NB、手機、大螢幕與遊戲機）繼續帶動週邊零組件二極體應用面之需求。

展望德微今年的經營戰略（Strategic），得微指出，大致上可以分為三個面向：

首先，在晶圓製程技術方面，受惠於子公司亞昕以GPP製程為主的5吋晶圓開發製程技術順利導入，為德微大幅降低晶圓製造成本，有效提升公司整體毛利率、有助於獲利能力增加。估此新製程，在今年底至明年，有望刷新德微公司歷史紀錄。

其次，德微於今年繼續進行汰換現有製程、採用全自動化之生產技術，不僅有助於提升車用產品客戶之稽核認證，較過去更穩定地提供Tier 1客戶所設定之製程規範要求；並藉由取得敦南基隆廠之車用零組件生產全組設備後，有望在今年第三季為公司帶來實質之貢獻。

最後，德微持續耕耘自動化這畝田，盼藉由大數據分析表單、記錄等將資料保存下來，讓人為因素降至最低，以藉此提升德微在智慧生產（自動化）製程know-how的累積，使德微競爭優勢不斷透過內化創新變革不斷成長。更由於高度自動化，有助於新產品之佈局，樂觀以待明後年可實質大幅提升公司之營業額與獲利能力。

(工商 )