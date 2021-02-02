「時值年末，萬物初醒」，華南銀行為了歡喜迎牛年，並讓華南銀行每位尊貴的客戶，在牛年都深切感受「鴻運高照，財運亨通」， 特別在農曆除夕前三天(2021年2月5日、2月8日、2月9日) 準備牛年的「鴻運發財金」分送給貴賓客戶，只要在活動的三天中，到華南銀行各分行櫃檯即可領取，每天限量88份，數量有限送完為止。

華南銀行歷年來所準備生肖系列「發財金」皆非常搶手，還有許多客戶在收集華南銀行未來12生肖，組成一套開運「發財金」。對於2021牛年而言，正代表著華南銀行帶著滿滿的祝福、富足的財富，要與客戶比肩向前，一同迎接新的一年。

今年5萬個華南銀行牛年開運發財金，設計成Q版造型，立體的牛年吉祥物雙手捧著閃閃發亮的發財金，擺在家裡、辦公室或是店家的櫃檯，都相當可愛、討喜。

華南銀行的限量發財金，每年都特地選在良辰吉時，擺放在銀行的金庫裡吸收滿滿的財氣，祝福每位華南銀行的尊貴客戶「牛年到，鴻運照」。

(工商 )