連辦30年的寒士尾牙團圓宴首度取消，全面改成「送禮到家」，因應桃園疫情嚴峻，華山基金會發送時會戴手套、口罩、護目鏡，送禮前後也會頻繁消毒，高規格防疫。（蔡依珍攝）

連辦30年的寒士尾牙團圓宴首度取消，全面改成「送禮到家」，因應桃園疫情嚴峻，華山基金會發送時會戴手套、口罩、護目鏡，送禮前後也會頻繁消毒，高規格防疫。（蔡依珍攝）

疫情衝擊，連辦30年的寒士尾牙團圓宴首度取消，全面改成「送禮到家」。（蔡依珍攝）

疫情衝擊，連辦30年的寒士尾牙團圓宴首度取消，全面改成「送禮到家」。（蔡依珍攝）

疫情衝擊，連辦30年的寒士尾牙團圓宴首度取消改「送禮到家」，但桃園正處疫區，志工全面暫停服務，讓創世、人安、華山3基金會都面臨人力不足，員工加班忙分送佳餚「白天忙到深夜」，且服務對象不乏居家隔離者，因此事前都會疫調，基於防疫安全延到年後送禮。

創世基金會桃園院長陳舒婷表示，創世、人安、華山3基金會合辦的「寒士吃飽」活動自1990年起辦理，因應疫情今年首度將辦桌圍爐改為「送禮到家」，每份年禮包含500元紅包，還有個人份的烏魚子、佛跳牆、肉鬆、肉乾、東坡肉、油飯等8項熟食真空即時包，道道都是應景年菜，讓創世服務的植物人家庭也能輕鬆上桌，可隔水加熱即時、也可添購食材自己煮，讓菜色更豐盛，溫暖圍爐，若服務對象無法加熱，常溫包裝也能拆封即食。

「人力成本大幅提高！」創世直言，因應疫情嚴峻，1月20日宣布桃園分院志工暫停服務，分裝、分散工作全由7個行政人員單獨處理，因年菜都是個別品項一箱箱到貨，得拆箱分裝，上周五所有人都放下手邊工作，從白天包裝到入夜才完成138戶，周一起5人分3台車、每天3條路線密集分送，每車1天至少要30戶，從9點送到晚上7點，力拼周四前完成。

每年年節本就會送獨居長輩年菜的華山基金會也面臨人力吃緊，桃園市站長賴瑩潔說，桃園16站要分送年菜和「送禮到家」給1000餘位獨居長輩，部分獨居長輩沒手機，要跑很多趟才遇得到，過去有志工幫忙，今年幾乎都13位站長親自來，還有站長身兼2站，直言：「負擔歷年最重！」主管職也紛紛到各站支援，盼農曆年前送完。

人安基金會桃園站長陳志偉也說，將發送給中壢、桃園2站長年服務的510名街友、寒士，2站站長會相互支援，不諱言1天可能要送60至80人，會努力達標。

3基金會都說，服務個案不乏桃園醫院的病患，匡列期曾住院者要居家隔離、門診則要自我健康管理，出發前都會先疫調，居隔者改電話關懷、年後再送禮，並以「不進家門」為原則，發送時也會戴手套、口罩、護目鏡，送禮前後也會頻繁消毒，高規格防疫。

(中時 )