台北市一名楊姓男子揪朋友上夜店，因為酒醉鬧事遭到業者報警處理。到場處理的一名女員警，年約20多歲、長相清秀可愛，好心幫楊男叫小黃要送他回家，沒想到楊男竟然伸手拍了年輕女警屁股一下。事後到案看到警方執法影片，才發現自己竟然把女警當辣妹。遭到檢方以性騷擾罪嫌起訴。

楊姓男子是在去年11月某日凌晨，跟朋友在台北市八德路某夜店因為喝酒醉大鬧，業者無法處理只好報警處理。轄區派出所派了一名男警員、一名女警員到場協助排解。警察到場後，將楊姓男子帶出店外，並協助叫了一輛計程車。就在女警與運匠溝通如何協助送楊男回家之際，和男警員站在一旁的楊男突然出手，從女警後面拍了女警的臀部，女警員嚇了一跳，立刻轉身警告楊姓男子。

據《ETtoday》報導，警方表示，當時雖然天氣比較冷，值勤員警衣著比較厚重，但都是正式警察制服。事後警方依妨礙公務以及性騷擾罪嫌至將楊男移送法辦。楊男接受傳喚到案，看到警方密錄器拍下的執法畫面，才發現自己竟然醉到闖下大禍，對於出手侵犯女警的無禮舉止深感抱歉，並希望當面致歉請求女員警諒解，但因為性騷擾案件保護當事人，楊男無法如願。新北地檢署調查後，依性騷擾罪嫌起訴楊男，但楊男並未對警察施以其他強暴、脅迫等行為，認定不構成妨害公務罪。

(中時新聞網)