近期大陸股市震盪，讓投資人擔心這波牛市是否已經結束。投信法人指出，從股市的空間及評價面來看，最近三輪大陸牛市主要指數漲幅均在100％以上，但大陸本輪牛市雖然從2019年至2020年，漲了兩年，但只有創業板最大漲幅為147％，滬深300及上證最大漲幅分別為78％、42％，與過去牛市相比，漲幅其實不高。

從評價面來看，最近三輪大陸牛市的本益比都超過30倍，帳面市價比都超過3倍，目前大陸整體A股的本益比為23.3倍，帳面市價比為2倍，距離牛市高點仍有距離，顯示這波牛市雖已持續兩年，與歷史牛市相比漲幅其實不高，預期未來可能時間換取空間，也就是幅度變緩但時間拉長的方式延續牛市。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，投資大陸只要貼近政策指引方向，基本就掌握股市主流趨勢，3/3～3/5將舉辦兩會及4月將舉辦政治局會議，可觀察大陸未來一年的施政方向，其中外界關心的未來貨幣政策方向，也可從這幾個會議中看出政府的態度。

黃家慶表示，目前全球仍維持寬鬆的環境，大陸股市位階相對較低，且政府逐漸對外開放，都將吸引資金流入，皆可為股市帶來資金動能，加上大陸政策主軸，仍以內需消費為發展根本，因此相關大消費產業將會持續受惠政策紅利。

(工商 )