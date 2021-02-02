年關將近，正是民眾大量提款、轉帳之際，國銀系統卻頻出包，金管會緊盯。銀行局副局長黃光熙2日指出，北富銀是從1月29日下午兩點半開始出現問題，影響客戶數達380戶，狀況在2月1日上午11點半排除，而永豐銀行則是2月1日發生二個多小時的交易逾時。依規定，兩家銀行在在2月1日傍晚都已向金管會通報重大偶發，通報後須在7個營業日內，再向金管會函報後續詳細原因和改善計畫。

黃光熙指出，北富銀在1月29日下午兩點半發生客戶於臨櫃分行做跨行轉帳交易時變得比較緩慢有380名客戶受影響，2月1日早上客戶也在臨櫃分行交易，依舊出現交易緩慢。

黃光熙表示，據北富銀回報，臨櫃分行執行交易緩慢，是因為端末系統所使用資料庫發生異常，和核心系統無關，且分行端啟動應變措施，包括網銀、行動銀行和ATM都正常運作，狀況也在2月1日上午11點半排除。

至於永豐銀行，黃光熙指出，主要是執行帳戶現金回饋每月批次作業筆數過大，影響核心系統主機效能，跨行交易有逾千筆受影響，當時也有超過130件客服進線，永豐銀是2月1日12點59分到15點18分發生自動化交易逾時，為避免影響擴大，永豐銀在2月1日下午二點通知財金中心處理，讓主機消化交易，3點18分恢復正常，2月1日下午三點半處理完畢。

北富銀則指出，本次事件為2016年啟用之資料庫原廠系統發生問題，與2020年上線之新核心系統BANCS無關。經銀行資訊團隊與Oracle原廠工程師一同查找原因，發現原廠資料庫系統中一項自動最佳化功能（OAF）發生異常，造成資料庫主機CPU耗用升高，導致分行櫃檯交易速度緩慢。但銀行核心系統、周邊系統、網銀系統、行銀系統、ATM及信用卡系統皆無出現問題。

北富銀指出，經資料庫原廠工程師團隊進駐銀行積極處理，調整該系統最佳化路徑選擇方式，並進行相關設定後，於2月1日上午11點30分恢復正常運作，1日下午至2日臨櫃運作皆正常。至於臨櫃跨行匯款未於當日完成之380位客戶，均已提供交易手續費免除的優惠，且對受此次事件影響，而致臨櫃等待過長之所有客戶致贈薄禮以表歉意。

(工商 )