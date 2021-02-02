全球疫情未歇「全球防疫醫材視訊採購大會」為外貿協會2021第一場大型拓銷活動，再度突破買主無法來台的困境，在外館努力下，買主報到率近八成，洽談熱絡，商機搶搶滾。

看準全球確診人數已突破一億，防疫用品需求迫切，經濟部國際貿易局委託貿協在農曆年前加辦一場視訊採購大會，2日「全球防疫醫材視訊採購大會」吸引全球33國103買主報到，爭相向我國採購防疫醫材及耗材、檢測試劑、口罩生產機械及原料、數位科技與智慧醫療等產品，國際防疫用品市場仍大。

在全球新冠疫苗仍未普及之際，臺灣優質個人防護及防疫產品備受買主關注，澳洲 ASpen Medical將採購熔噴布以及口罩機械，以提高澳洲口罩自主供貨能力，泰國BJC集團對體溫偵測和PPE有大量需求，巴西醫療儀器供應商 Labtest Diagnostica SA需要試劑以及醫療耗材，法國時尚口罩商 Mask Generation 則看中台灣口罩設計能力，急尋口罩美學合作夥伴。

熔噴不織布製造商昇級生醫指出，與美商Wintec洽談後，有信心提供美商每月所需的5-6噸高品質熔噴布，將爭取長期訂單；專攻應用物聯網/人工智慧工業設計的科極國際，本次與5家買主接洽，其中越南買主對其醫院HIS系統、診斷物聯網及自動消毒機器人等各類解決方案相當有興趣；而口罩國家隊的康那香所研發的高速口罩機，亦獲澳洲政府及醫療院所標案供應商Aspen青睞；來自竹科的旺北科技將與保加利亞大型私人醫學診斷實驗室Kandilarov以及醫材進口商INTERNATIONAL MEDICAL DISTRIBUTION LTD進一步洽談合作。

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