「雞排妹」鄭家純近日在臉書自爆主持尾牙慘遭性騷擾，不僅廠商老闆的言語讓她感到不舒服，更落淚向媒體公開金曲台語歌王翁立友當日在尾牙上的騷擾過程，不僅被脫稿要求合唱，對方還用左手滑過她屁股。雞排妹自爆遭翁立友性騷一事，引發網友兩極評論，而女星小嫻(黃瑜嫻)則是選擇默默在雞排妹臉書下方留言，暖心寫下：「很心疼妳，也謝謝妳的勇敢。」鼓勵雞排妹別理會酸民。

雞排妹自爆主持尾牙慘遭性騷擾，風波不斷延燒，她今日更向媒體落淚曝光遭翁立友性騷過程，也讓翁立友所屬豪記唱片公司再次發出聲明，強調翁立友自出道以來，尊重女性，潔身自愛，也從無任何緋聞發生，公司特聘貼身女助理，就是希望藝人間不要有一些不必要的誤會發生，更不排除走法律途徑捍衛翁立友清白，「本公司已經委託事務所在做蒐證的階段，進入法律程序是非黑白一定會分曉。」

翁立友捲入雞排妹性騷疑雲，唱片公司已發聲明喊告捍衛名譽。(本報系資料照)

對於翁立友喊告一事，雞排妹經紀人也向《中時新聞網》回應，「家純的表述已經很清楚了，所以我們的部分就到此為止，謝謝大家的關心！」其餘不願多談。

而小嫻則是在雞排妹臉書下方默默留言：「很心疼妳，也謝謝妳的勇敢，很多女性面對這樣的困境很多都求助無門，就算是跟身邊信任的人説了，也會以各種理由勸退，但就是這樣的氛圍，一直在縱容這些人。不要理會酸民，妳的勇敢已經讓很多女性知道，遇到不尊重的對待，我們可以勇敢大聲的説不！」

小嫻留言聲援雞排妹。(取自雞排妹臉書)

不過網友對小嫻的留言反應兩極，有人大讚小嫻也是勇敢的女性，「有妳出來聲援妳也是勇敢的女性，不理解為什麼這世界總是急著檢討受害者」、「其實演藝圈本來就有些這種事，被欺負不敢講」，但也有人認為小嫻心疼地太早了，「操作這麼明顯，事情也還沒水落石出，就急著出來聲援，有guts哦」、「如果是妳說我就會相信這可能，但是雞排妹算了吧，常常故意賣弄風騷，再來說人家騷擾？？我是不相信，再看看後續發展吧，妳謝謝的太早了」。

(中時新聞網)