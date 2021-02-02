和平警分局於2日上午至谷關麗陽營區特戰訓練中心進行防詐騙及交通安全宣講。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

和平警分局於2日上午至谷關麗陽營區特戰訓練中心進行防詐騙及交通安全宣講。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

春節連假將至，台中市和平警分局於2日上午至谷關麗陽營區特戰訓練中心進行防詐騙及交通安全宣講，藉由動態畫面向戰士們解說，在場國軍弟兄個個目不轉睛，專心聽講獲益良多。

和平警分局準備詐騙最新手法及交通事故、行車防衛駕駛影音，藉由動態畫面向戰士解說。

會中除宣導國軍官兵防詐騙觀念，另針對年輕戰士特別強調連假期間出遊，應有充分休息勿疲勞駕駛、闖紅燈、超速、跨越雙黃線逆向超車等違規，到達路口，注意車前狀況，不搶快行駛，減速慢行等防衛駕駛及路權觀念，遵守交通規則，才能快樂出門，平安回家。

宣講過程中備有LED警示燈及反光手機腰袋等宣導品，有獎徵答互動，國軍弟兄們搶答熱烈，互動頻繁。

和平警分局表示，國軍是國家安全的守護者，如發生交通事故或涉及刑案不只影響個人，更是社會的損失，希望藉由宣講活動，加深國軍弟兄們防詐自我保護及正確的用路觀念。

(中時 )