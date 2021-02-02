桃園市一名30歲的蔡姓女子因與男友吵架心情鬱悶，2日清晨喝了酒後精神恍惚，坐在頂樓圍牆哭泣，警方接獲其友人報案後，立即趕到現場將女子抱離圍牆，所幸沒發生其他意外，結束一場虛驚。

大園警分局草漯派出所於2日清晨接獲蔡女友人報案，稱蔡女心情不佳，喝了酒後坐在頂樓圍牆上哭泣，情況危急請警方到場協助。警員丁偉哲、李易承、涂葰葳、許滋芳獲報後趕往現場，從1樓跑上6樓頂樓，發現女子雙腳懸空在圍牆外，搖搖欲墜相當危險。

員警擔心女子不慎墜落，先安撫女子情緒請她不要移動，隨後一個箭步衝上前將女子抱離牆邊，有驚無險將人救下。女子被救下後倒在地上哭泣、驚魂未定，員警見她情緒仍相當激動，便在其友人的陪同下，將女子帶回屋裡休息。

經員警關懷安撫後，女子心情總算平復，並表示是因為與男友吵架心情不佳，一個人在家裡喝悶酒，不小心喝太多加上一時想不開，才會做出這些舉動，自己都覺得不好意思。女子也很感謝警方及時救了她一命，承諾會和男友溝通，不會再做出這些脫序行為。

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