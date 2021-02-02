金屬機殼廠可成（2474）處分大陸泰州廠之後，在手淨現金飆40億美元，筆電更取代手機躍身為第一大產品線，由於筆電產能景氣能見度仍高，平板、車用產品可成也看旺，因此在不計入手機的基礎之下，可成2021年營運將重回成長軌道，短期將力拚毛利率重返三字頭。

可成去年順利處分大陸泰州廠，大筆現金落袋，對可成去年每股盈餘貢獻度高達22元，可成在手淨現金部位因此飆高至40億美，滿手現金的可成相當有轉型本錢，可成內部已經成立投資辦公室，鎖定汽車、5G、醫療等三大領域轉型，汽車去年打入新能源車客戶，第二季開始交貨，主攻影音系統的機構件，雖然只有一家客戶，營收占比仍低，但是今年將朝新客戶，以及舊客戶的新機種切入，盼汽車成為未來三至五年的轉型重點。

短期來看，可成今年筆電營運取代手機，成為第一大產品線，營收比重超過50％，由於筆電產業景氣能見度仍高，可成第一季訂單無虞，能見度可到第二季，加上筆電多項關鍵零組件缺料的前提之下，有限的零件料源會集中供應高階筆電，可成看好高階筆電的滲透率，除現有三家的國際客戶之外，也會耕耘新的國際客戶。

展望2021年，可成在筆電、平板、汽車等領域均看好今年營運優於去年，因此儘管出售大陸泰州廠將衝擊營收表現，但是以扣除手機營收的基礎來看，可成2021年可望重返成長軌道，且因產品組合調整、折舊陸續到期之下，可成毛利率短期將力拼重返三字頭。

由於可成2020年每股盈餘可望保住三個股本，市場關注可成今年度的股利政策，對此可成回應，股利還有待董事會討論，不過可成會將現金減資、是否實施庫藏股納入考量。

(工商 )