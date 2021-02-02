環團關切空品問題，台電2日表示，近期因東北季風挾帶境外污染物移入，加上擴散條件差，各地空品狀況不良，台電努力善盡企業社會責任，調度燃煤電廠盡量降載減排，單昨日一整天，燃煤機組就降載11次，減發電度數超過9千萬度。從去年10月進入空污季以來，包括台中電廠與興達電廠均持續履行承諾，遵守全廠運轉機組數或發電量之上限，希望能在空品不佳時，為改善空品略盡心力。

台電說，近期空品不良主要屬於境外污染及大氣條件雙重影響之下的結果。實際上，空氣污染來源眾多，根據環保署研究，境內PM2.5污染中，電力業的貢獻度僅佔4.5至9.9%，佔比不到一成。儘管如此，台電仍在達成穩定供電的前提下，努力降載減排。

台電指出，台中電廠自去年10月進入空污季以來，即採取「擴大自主減煤方案」，全廠最多運轉7部機，總發電量也不超過6部機滿載發電量330萬瓩。今日台中電廠3號機、5號機、8號機及10號機均停機未發電，發電量僅約300萬瓩。此外，台中電廠自去年10月1日起至昨日，總計降載224次，減發電超過40億度。另興達電廠部分則依據環評承諾，秋冬空品不良季節（10月至翌年3月）2部燃煤機組停機，另2部燃煤機組則削減平均生煤用量65%。今日興達電廠2號機及4號機均停機不發電，1號機及3號機則降載至5成以下，換算下來全廠發電量等於全廠裝置容量的25％。此外，興達電廠自去年10月1日起至昨日，總計降載263次，減發電超過28億度。

台電強調，空污來源多元，成因也複雜，需要採取「多元治理」的觀點，才能真正有助於空品改善，絕非僅管制發電廠就能解決問題，但台電仍願以實際作為，善盡企業社會責任，盡力兼顧穩定供電與環境保護，在空品預警不佳時降載減排，為改善空品貢獻心力，也希各界能一起努力，交相指責並無濟於事。

(工商 )