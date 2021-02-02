台中都市美學新視野，第9屆都市空間設計大獎，提升台中整體建築景觀設計，再創台中都市美學新頁。（盧金足攝）

第9屆台中市都市空間設計大獎出爐，共9個獎項，台中市政府都市發展局特別選在夏綠地公園舉行頒獎典禮。（盧金足攝）

「台中市都市空間設計大獎」已邁入第9屆，長期受到建築業界的重視，今年市府特別在台中國家歌劇院前的夏綠地公園頒發，大毅建設以「大毅老爺行旅」，獲得商業空間獎的殊榮，以提升台中市的都市設計品質，創造台中城市美學。

被譽為台中建築界的金馬獎的台中市都市空間設計大獎，這屆競逐作品高達101件，每件佳作難分軒輊、各具特色，該獎項由台中市政府從「都市整體發展建設策略及都市行銷環境競圖計畫」發展成目前盛況。

台中市祕書長黃崇典表示，最近《遠見雜誌》提到「不去芝加哥，來台中看建築」，代表台中是台灣建築的佼佼者，市府透過獎項讓更多人認識自己生活的都市空間，希望提升城市建築景觀美學的視野，讓台中建物朝向「生態、低碳、智慧、人文」邁進。

提升台中整體建築景觀設計，再創台中都市美學新頁，為使台中市民更加了解台中都市環境，彰顯台中城市之美，得獎金榜公共空間類卓越獎為「台中綠空廊道 10KM／H 縱橫交織慢生活」、經典獎「烏日區東園國民小學附設幼兒園」；低層建築類卓越獎為「一隅」、經典獎為「瑞柏盛大樓」。

商業空間類卓越獎為「大毅老爺行旅」；舊建築空間類卓越獎為「鴻根雅筑」、經典獎「LIGAWA咖啡甜點工作室」；規畫類設計獎則由「台中綠美圖」獲得。

大毅建設今年以「大毅老爺行旅」，獲得商業空間獎的殊榮。本次獲得獎項-商業空間獎(Commercial Space Design Awards)為商業場域競選獎項，以空間美學、友善性及創新性、環境整合及創造效能為評選標準。

大毅建設集團董事長林隆深說，特別感謝戴育澤建築師，融合大毅建設推動「幸福家庭」的理念，並結合大毅老爺行旅的地段特色，以國美館的藝術裝置意象點綴，設計出獨樹一幟，以「律動的方格」組合成的建築外觀，為台中市容增添不同凡響的風景。

「一座城市的文化，除了建築物的外觀，還包含豐富內在」，大毅老爺行旅以「旅店中的美術館」為概念，在有限的空間，與在地藝術工作者結合，呈現出具有台中市在地特色的地標，加上老爺貼心細緻的服務，讓所有來到台中的住宿者，親身感受台中特有的人文風味。

用心經營社區，打造幸福溫馨的家之理念，大毅建設集團跨足旅館業，從企業、家及旅店的意象，再擴大回應到環境中，使大毅老爺行旅成為城市中美麗與藝術交織的幸福村落意象地標，也回應家的溫馨氛圍及滿足旅店人們互動需求。

台中市政府主辦的都市空間設計大獎的榮耀，鼓勵建築業者更加用心投入建築設計的環節，帶動台中市整體建築景觀美學向上提升。

台中市祕書長黃崇典表示，最近《遠見雜誌》提到「不去芝加哥，來台中看建築」，代表台中是台灣建築的佼佼者，市府透過獎項讓更多人認識自己生活的都市空間，希望提升城市建築景觀美學的視野，讓台中建物朝向「生態、低碳、智慧、人文」邁進。

台中市都發局長黃文彬強調，這屆台中市都市空間設計大獎依據公共性貢獻、友善性空間、適法性處理及典範性設計四大評審主軸評選出優秀作品，這屆特別增加「公共空間獎」、「低層建築獎」、「舊建築空間再造獎」、「商業空間獎」等4個類別獎，讓各類型優秀作品都能受到肯定與重視。

(中時 )