近來華爾街上演散戶抱團軋空對沖大戶的戲碼引發市場震撼，散戶依賴的交易平台羅賓漢（Robinhood）聲名大噪，單日新增用戶突破100萬，不過業務火熱也曝露羅賓漢現金緊縮的問題，為此羅賓漢急調頭寸，短短不到一周已籌得34億美元資金。

《富比世》根據消息來源的說法報導指出，為了因應抵押擔保需求急增的問題，羅賓漢緊急進行3回合的募資，總共募得30億美元的資金，這次募資係透過可轉債的方式取得，並將公司估值推升到300億美元。

羅賓漢周一證實過去一周總共募得34億美元的資金，公司發表聲明指出，「透過這次的募資，我們將可建立並強化可以讓更多人取得金融體系管道的產品。」

參與募資的大部份是公司原股東，創投業者Ribbit Capital董事合夥人馬爾卡（Micky Malka）表示，「我們有信心，羅賓漢經過這一階段的成長與空前的需求後將會更加的強盛。」

這次小蝦米圍剿大鯨魚的戲碼讓羅賓漢的人氣暴紅，用戶成長跟著爆出天量，上周四羅賓漢對個股採取交易限制引發爭議後，當天公司app下載量已達70萬次，到上周五更一舉衝破100萬次。相較之下，去年12月羅賓漢新客戶下載交易軟體的次數總共才80萬。

上周數百萬散戶大軍下載羅賓漢的交易軟體狂買GameStop與AMC娛樂等對沖基金大戶做空的標的，GameStop股價暴漲逾600％，大戶慘遭軋空狂賠。

行情劇烈震盪之際，羅賓漢周四突然宣布暫停GameStop與AMC等個股的交易，此舉引發美國兩黨國會議員的批評，羅賓漢稍後面對外界的質疑提出說明時，坦言公司現金水位偏低。

投資人只要有保證金帳戶就可以馬上交易，羅賓漢則需對相關交易提供擔保品，但上周四羅賓漢交易平台的交投暴增，且集中於幾檔個股，投機意味濃厚，清算所要求羅賓漢追加擔保品，造成羅賓漢現金緊縮，並採取限制交易。

(工商 )